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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال بدون تقطيع في كأس الملك.. يُسدل الستار على منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تشهد مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال والنصر، لذلك تتزايد عمليات بحث الجماهير عن موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك والقنوات الناقلة بث مباشر، ويستضيف ستاد الجوهرة المشعة، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره الهلال في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024، وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي نستعرضها لقرائنا ومتابعينا لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة خاصة عشاق ومحبي كرة القدم السعودية ونجم العالم كريستيانو رونالدو.

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال بدون تقطيع في كأس الملك

الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال بدون تقطيع في كأس الملك.. ويدخل الهلال المنتشي بالتتويج بلقب الدوري السعودي، مباراة الليلة باحثًا عن الفوز بكأس خادم الحرمين للجمع بين الثنائية المحلية للموسم الحالي 2023-2024، كما يبحث النصر وصيف بطل الدوري السعودي عن الفوز والتتويج بكأس الملك، وتجنب الخروج بلا بطولات محلية بعد خسارة الدوري، بالإضافة إلى توديع نصف نهائي السوبر المحلي على يد الزعيم.

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موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال بدون تقطيع في كأس الملك.. وتنطلق مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

وتذاع مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك عبر مجموعة قنوات SSC الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC1 HD، وتأهل النصر إلى نهائي كأس خادم الحرمين بعد الفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما وصل الهلال إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه انتصارًا صعبًا على اتحاد جدة بنتيجة 2-1.

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال بدون تقطيع في كأس الملك.. وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك، ومعلومات شاملة تتضمن: موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة، تشكيل النصر، تشكيل الهلال السعودي اليوم، ويعتبر نادي الهلال هو حامل لقب بعد الفوز علي نادي الوحدة في المباراة نهائي النسخة الماضيةبركلات الترجيح.

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موعد مباراة النصر والهلال بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة اليوم في كأس الملك

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال بدون تقطيع في كأس الملك.. ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نادي النصر اليوم على أرضية ملعب ستاد الملك عبد الله الرياضية، الجوهرة المشعة، في المملكة العربية السعودية، في نهائي كأس الملك، روشن، ويأتي موعد المباراة اليوم بتوقيت عدد من الدول العربية كما يلي:

تحدد موعد مباراة النصر والهلال في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

يوافق توقيت مباراة النصر ضد الهلال في ليبيا والسودان الساعة 8 مساءً.

يوافق موعد مباراة نادي النصر والهلال الساعة 9 مساءً في قطر والسعودية والكويت.

يوافق ميعاد الهلال السكندري ضد النصر، الساعة 7 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس الملك اليوم

وتنقل مباراة النصر والهلال اليوم في كأس الملك عبر مجموعة قنوات SSC السعودية، وهي القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك، وأعلنت قنوات SSC السعودية عن إذاعة المباراة عبر تردد قناة قناة SSC HD1.

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تردد قناة SSC HD1 الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر اليوم علي النايل سات

ويأتي تردد قناة SSC HD1 الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر اليوم علي النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معلق مباراة الهلال ضد النصر

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال بدون تقطيع في كأس الملك.. واختارت قنوات SSC السعودية وهي القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن اليوم معلق مباراة النصر والهلال، وهما الثنائي فهد العتيبي ومدحت شلبي، عبر قناة SSC HD 1.

تشكيل فريق النصر لمواجهة الهلال

ويأتي تشكيل فريق النصر لمواجهة الهلال السعودي اليوم كما يلي:

تشكيل فريق النصر أمام الهلال حراسة المرمى دافيد أوسبينا خط الدفاع أليكس تيليس عبدالإله العمري إيمريك لابورت سلطان الغنام خط الوسط عبدالله الخيبري أيمن يحيى بروزوفيتش خط الهجوم ساديو ماني كريستيانو رونالدو عبدالرحمن الغريب

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تشكيل الهلال لمواجهة النصر

ويأتي تشكيل الهلال اليوم لمواجهة النصر كما يلي:

تشكيل فريق الهلال أمام النصر حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع ياسر الشهراني كاليدو كوليبالي علي آل البليهي سعود عبدالحميد خط الوسط رينان لودي روبن نيفيز سيرجي سافيتش خط الهجوم مالكوم ألكسندر ميتروفيتش ميشايل ديلجادو

كيف تأهل الفريقان للنهائي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال بدون تقطيع في كأس الملك.. وتأهل نادي الهلال للمباراة النهائية بعد تفوقه على اتحاد جدة بنتيجة (2-1) كما تأهل نادي النصر بفوزه على الخليج بنتيجة (3-1).