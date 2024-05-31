نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات Vs محمد الشيبي.. حكم بالحبس وإيقاف وغرامة فكيف ستنتهي الأزمة؟ (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي والمغربي محمد الشيبي محترف بيراميدز، من جديد إلى دائرة الضوء واهتمام الجماهير المصرية بعد الحكم القضائي الذي صُدر يوم أمس الخميس ضد الطرف الأول بالحبس والغرامة.

حرّك الشيبي، دعوى قضائية ضد حسين الشحات متهمًا إياه بالضرب والسب والقذف، عقب لقاء الأهلي وبيراميدز الذي أقيم ضمن منافسات الدوري المصري، وانتهى بخسارة المارد الأحمر 3-0، في يوم 23 يوليو 2023.

فاجأ حسين الشحات، الجميع عقب نهاية المباراة، عندما ذهب إلى الشيبي وصفعه على وجهه وقام بتوجيه عبارة سب إليه، ثم تدخل الإداريين في كلا الفريقين للصلح بين الثنائي في غرف الملابس ولكن اللاعب المغربي أصر على شكوى لاعب الأهلي قضائيًا.

أزمة الشحات والشيبي.. إلى أين؟

تعرض حسين الشحات، لعقوبة من جانب رابطة الأندية، بإيقافه مباراتين، ثم لجأ الشيبي للقضاء المصري، متهمًا لاعب بالضرب والسب والقذف، رغم اعتذار الأخير له عدة مرات وقبول المغربي الاعتذار في وقت سابق.

وأمرت النيابة العامة، بإحالة حسين الشحات إلي المحكمة المختصة، لمعاقبته في الاتهام الموجه إليه من الشيبي، بأنه تعدى عليه على أرضية استاد الدفاع الجوي، وبعد جلسات المحاكمة تم إصدار قرار بحبس لاعب الأهلي مع إيقاف التنفيذ وتغريمه.

محكمة جنح مدينة نصر، قضت يوم أمس، بحبس حسين الشحات عامًا مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100 ألف جنيه وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات.

وبعد ساعات قليلة، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بإيقاف محمد الشيبي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح باللجوء للقضاء المدني في أزمة الشحات.

ومع القرارات الجديدة الصادرة في حق الشحات والشيبي فكيف ستنتهي الأزمة بين ثنائي الأهلي وبيراميدز؟