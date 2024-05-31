نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حال رحيله للدوري التركي.. تشكيل خط دفاع الأهلي دون محمد عبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت العديد من التقارير الصحفية صباح اليوم الجمعة، على موافقة النادي الأهلي بشأن احتراف نجم خط دفاع فريق المارد الأحمر محمد عبد المنعم إلى أحد الأندية في الدوري التركي.

ويمتلك نجم النادي الأهلي محمد عبد المنعم عقدًا مع النادي الأهلى يمتد حتي نهاية الموسم المقبل 2024-2025.

تشكيل خط دفاع الأهلي دون محمد عبد المنعم

وفي حال غياب محمد عبد المنعم عن النادي الأهلي، سيعوض غيابه تواجد علي معلول الذي أصيب في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (بقطع جزئي في وتر أكيلس) - محمد هاني - عمر كمال - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة- ياسر ابراهيم - كريم فؤاد.

حيث شارك عبد المنعم مع الأهلي في 104 مباراة بجميع المسابقات، استطاع أن يسجل 7 أهداف وتحصل على 21 إنذار وكارت أحمر وحيد.

وغاب عبد المنعم عن مباريات الأهلي في 37 لقاء بين إصابات وغيرها، ولم ينجح الأهلي في الفوز فيها سوى في 20 لقاء فقط.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بهدف وحيد مقابل لاشئ للمرة الثانية علي التوالي والثانية عشر في تاريخه.

وجدير بالذكر أن النادي الأهلى يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي من المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.