نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي ضد النصر في نهائي كأس الملك السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وغريمه التقليدي فريق النصر بعد قليل باستاد مدينة الملك عبدالله ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر وتبدأ صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي. تشكيل الهلال أمام النصر حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: لودي، كوليبالي، البليهي، سعود

خط الوسط: سلمان الفرج، نيفيز، ديلجادو

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ميتروفيتش القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد ssc القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6. تردد قناة عمان القمر: نايل سات التردد: 12127

الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4. تردد قناة الشارقة الرياضية القمر: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6.