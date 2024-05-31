نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاريث بيل يستخدم مبابي لاستفزاز برشلونة.. ماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق، تصريحًا مثيرًا حول انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل.

يتأهب نادي ريال مدريد، للإعلان عن صفقة ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، خلال الأسبوع القادم، حسب ما أوردته الصحف الإسبانية.

بيل: أشعر بالأسف على برشلونة

قال جاريث بيل في تصريحاته اليوم: “أشعر بالأسف على برشلونة، لم يستطيعوا إيقاف أسينسيو وماريانو دياز، تخيل معي كيف سيكون الوضع في وجود مبابي وفينيسيوس”.

وتابع متحدثًا عن ريال مدريد: “ما زلت أبحث عن نتائجهم، وما زلت أحب الفريق، وأشجعه، تمامًا كما كنت أفعل عندما كنت طفلًا”.

وأضاف: “أتوقع تمامًا أن يرفع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا. لاعبو الفريق يفهمون الضغوط ويعرفون ما يجب القيام به، وما يجب فعله”.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا السبت، على ملعب ويمبلي.