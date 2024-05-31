نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة بشأن وجهة محمد عبدالمنعم القادمة حال رحيله عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طاولة اهتمام موناكو الفرنسي وجالطاسراي التركي.

محمد عبدالمنعم يقترب من موناكو الفرنسي

نشر موقع Foot Sur 7 الفرنسي منذ أيام: "موناكو يدرس التعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي لقيادة دفاع الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وتابع: “ان اداء منعم في نصف نهائي ونهائي دوري ابطال افريقيا سيكون مهم للغاية، للتقييم وإمكانية إرسال عروض للأهلي”.

ومن المقرر أن جالطة سراي بطل الدوري التركي، وموناكو وصيف الدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان، سيشاركان في دوري ابطال اوروبا الموسم القادم، وهذا يجعل ضم اللاعب لأحدهما مثير للغاية.

ويتواجد ضمن صفوف فريق موناكو مواهب كثيرة مثل "ميناميمو وإمبولو وجلوڤين وبن يدر ويوسف فوفانا بقيادة المدير الفني المتميز "هوتر".

كما أن فريق جالطا سراي كذلك لديها عناصر مهمة ومواهب ممتازة مثل "ايكاردي وميرتينز وأكتوركوجلو وتوريرا وزياش وندومبيلي".

وكان "عبد المنعم" قد نشر منذ قليل عبر حسابه الرسمي على انستجرام ما يؤكد على رحيله من النادي الأهلي، حيث قال: "سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي. شكرًا لكم على كل شيء".