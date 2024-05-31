إندريك فيليبي يودع جماهير بالميراس بالدموع قبل المغادرة لمدريد

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أحمد جودة - القاهرة - ودع إندريك فيليبي لاعب بالميراس البرازيلي، جماهير فريقه بالبكاء وذلك في المباراة الأخيرة له مع الفريق البرازيلي.

ويتجه اللاعب إلى الولايات المتحدة الأميركية رفقة المنتخب البرازيلي استعدادا لمنافسات بطولة كوبا أمريكا

المقرر إجراؤها في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

الجماهير ترفع صورة النجم الشاب

ورفعت جماهير الفريق البرازيلي "تيفو" يحمل صورة النجم الشاب في المباراة مواجهة الفريق أمام سان لورينزو الأرجنتيني، في إطار دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2024.

وعقب نهاية معسكره مع منتخب البرازيل يسافر اللاعب إلى العاصمة الاسبانية مدريد من أجل التواجد في الفترة التحضيرية.

وكان ريال مدريد قد أعلن في 15 ديسمبر عام 2022، عن توصله لاتفاق مع بالميراس، بشأن انتقال إندريك لصفوفه، عند بلوغ اللاعب سن الثامنة عشرة، في يوليو من عام 2024.