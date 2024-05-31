نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ومعلق مباراة ريال مدريد ضد دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ريال مدريد الإسباني يطمح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، وذلك عندما يتواجه مع بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في لندن، العاصمة الإنجليزية.

تقام مباراة ريال مدريد ضد دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءً يوم الغد السبت، وقد تأهل ريال مدريد للنهائي بعد تغلبه على فريق بايرن ميونخ الألماني في المربع الذهبي، حيث انتهت مباراة الذهاب بتعادل 2-2، بينما حسم الفريق الملكي البطاقة لصالحه بفوزه في مباراة الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-1.

معلق مباراة ريال مدريد ضد دروتموند

كشفت شبكة "بي إن سبورتس" اليوم الأربعاء عن الأسماء التي ستقوم بالتعليق على نهائي دوري أبطال أوروبا، الفريقان المتنافسان هما بوروسيا دورتموند وريال مدريد، ومن المقرر أن يُقام النهائي في ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل.

تم اختيار حفيظ دراجي وخليل بلوشي لتولي مهمة التعليق على هذه المواجهة المثيرة، التي يترقبها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر.