نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد افتتاح بطولة يورو 2024 والقنوات الناقلة لأمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمانيا تستعد لاستضافة مباريات بطولة يورو 2024، والتي يتوقع الكثيرون أن تكون مثيرة للغاية نظرًا لقوة المنتخبات الأوروبية وتقارب مستوياتها.

موعد افتتاح بطولة يورو 2024

جرت القرعة وأسفرت عن مواجهات شديدة الإثارة والصعوبة في دور المجموعات، وتبرز خاصة المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى مباراة منتظرة بين فرنسا وهولندا في المجموعة الرابعة.

تنطلق المنافسات بمباراة افتتاح يورو 2024 يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024، حيث ستجمع المانيا المستضيفة بنظيرتها اسكتلندا. وتستمر المباريات حتى السبت الموافق 14 يوليو 2024، الذي سيكون موعد المباراة النهائية وتتويج بطل البطولة.

القنوات الناقلة لمباريات يورو 2024

تذاع مباريات كأس أمم أوروبا يورو 2024 حصريًا على قنوات بي إن سبورتس في منطقة الشرق الأوسط، وهي الوجهة الرئيسية لمتابعة جميع مباريات البطولة، بدءًا من مرحلة المجموعات وصولًا إلى المباراة النهائية.