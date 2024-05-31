نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنطونيو كونتي مدربًا جديدًا لفريق نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي نابولي، لاتفاق نهائي مع المدير الفني أنطونيو كونتي ليتولى مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بدايةً من الموسم الرياضي المقبل.

رومانو: كونتي مدربًا جديدًا لـ نابولي

أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن أنطونيو كونتي أصبح مدربًا جديدًا لفريق نابولي الإيطالي.

وقال رومانو أنه تم التوصل لاتفاق بين كونتي ونابولي بشأن كل التفاصيل الخاصة بالصفقة بما في ذلك الإضافات، والراتب الثابت وحقوق الصور.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على المستندات وسيوقع كونتي على عقدٍ مع نابولي حتى يونيو 2027.

يذكر أن آخر محطات كونتي كانت مع توتنهام ما بين 2021 و2023، وسبق له تدريب إنتر ميلان وتشيلسي ومنتخب إيطاليا ويوفنتوس وسيينا وأتلانتا.