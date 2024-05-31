نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. اللقب الخامس عشر لريال مدريد أم الثاني لـ بروسيا دورتموند ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الكرة العالمية لنهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيجمع بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند الألماني.

ويأمل ريال مدريد لحصد اللقب الخامس عشر في تاريخه، من أجل تعزيز الرقم القياسي بفارق 7 ألقاب عن فريق آي سي ميلان الإيطالي صاحب الألقاب السبعة.

أما بروسيا دورتموند فيسعى لاستعاده أمجاده باللقب الثاني في تاريخه بعد غياب عن الألقاب القارية منذ عام عام 1997 حين توّج بطلًا للمرّة الأولى والأخيرة، بفوزه على يوفنتوس الإيطالي بثلاثية مقابل هدف.



أنشيلوتي يبحث عن الرقم القياسي

ويبحث الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تعزيز رقمه القياسي بلقب خامس في المسابقة، بعد التتويج مرتين مع ميلان عامي 2003 و2007 ومثلهم مع ريال عامي 2014 في و2022 في المرة الثانية.

ويمتلك الفريق الاسباني رقم قياسي حيث لاقى الهزيمة مرتين فقط من أصل 54 مباراة في كافة المسابقات.

وداع توني كروس

ويمتلك ريال مدريد فرصة ذهبية لوداع نجمه توني كروس والذي أعلن اعتزاله بعد 13 عاما في الفريق.