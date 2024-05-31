ميتروفيتش يسجل هدف الهلال الأول أمام النصر في نهائي كأس الملك 2024

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أحمد جودة - القاهرة - سجل أليكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال هدف التقدم لصالح الزعيم أمام غريمه التقليدي النصر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية"، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

ميتروفيتش يسجل هدف الهلال الأول أمام النصر

وجاء الهدف في الدقيقة 7، بعد عرضية من مالكوم من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ميتروفيتش برأسية رائعة من داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم الحارس دافيد أوسبينا، وسكنت الشباك في منتصف المرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الزعيم.

وتذاع المباراة حاليًا، على قناة SSC1 HD، عبر التردد التالي:

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.