نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ32 مليون جنيه.. دوت الخليج الرياضي ينفرد بعرض كويتي لنجم الزمالك ورد صادم من اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري الكويتي للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

عرض كويتي للتعاقد مع يوسف أوباما

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي" كواليس العرض المقدم ليوسف أوباما صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض من أحد أندية الدوري الكويتي.

وينتهي تعاقد يوسف أوباما مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري حيث يحق لصانع ألعاب الفريق الأبيض التوقيع لأي نادي بشكل مجاني خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن يوسف أوباما تلقى اتصال هاتفي من أحد وكلاء اللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عرض مقدم من أحد أندية الدوري الكويتي لاحتراف اللاعب.

وأكمل المصدر أن النادي الكويتي عرض على يوسف أوباما الانتقال لصفوفه مقابل 450 ألف دولار في الموسم الواحد بالإضافة إلى 50 ألف دولار إضافات في العقد.

وتابع المصدر أن طلبات يوسف أوباما المادية كانت الحصول على 700 ألف دولار من أجل الموافقة على الانتقال للدوري الكويتي.

يوسف أوباما

واسترسل المصدر موضحًا أن المفاوضات انتقلت إلى حازم فتوح وكيل يوسف أوباما الذي اشترط حصول اللاعب على ما يقرب من 32 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد لإتمام الصفقة.

وأتم المصدر موضحًا أن مطالب يوسف أوباما المالية أوقفت المفاوضات بعدما رفض مسؤولو النادي الكويتي الموافقة على مطالب اللاعب.

وينتظر يوسف أوباما حسم مصيره مع الزمالك بتمديد عقده في ظل ارتباط اسمه بالانتقال مجانًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مطلع الموسم المقبل.