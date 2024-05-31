نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد افتتاح كوبا أمريكا 2024 وأين تقام؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد بطولة كوبا أمريكا 2024 قادم ومنتظر، حيث يستعد منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقبه الذي توج به قبل ثلاث سنوات في عام 2021.

موعد بداية البطولة مقرر في فصل الصيف، حيث ستجرى المباريات في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو. والفائز باللقب سيتأهل لمواجهة بطل كأس أمم أوروبا في بطولة كأس الأبطال كونميبول–يويفا المعروفة أيضًا بكأس فيناليسيما.

يشارك في هذه البطولة 16 منتخبًا، حيث يأتي 10 منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية، وستة منتخبات من اتحاد الكونكاكاف.

ومن الملاحظ أن جميع المنتخبات الكبيرة قد نجحت في التأهل إلى كوبا أمريكا 2024، حيث يتضمن القائمة منتخبات مثل الأرجنتين، تشيلي، المكسيك، الإكوادور، وأوروجواي، بالإضافة إلى منتخبي البرازيل وباراجواي.

أين تقام كوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024 ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تم منحها لهذا البلد بعد انسحاب الإكوادور من استضافتها في نوفمبر 2023 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والبنية التحتية.

تُعد هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها الولايات المتحدة بطولة كوبا أمريكا، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 2016 بمناسبة الذكرى المئوية للبطولة، وهي المرة الوحيدة التي أقيمت فيها خارج قارة أمريكا الجنوبية.