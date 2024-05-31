نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. الهلال يفوز على النصر بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على أحداث شوط اللقاء الأول لمواجهة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الزعيم بهدف مقابل لاشيء.

ونجح فريق الهلال السعودي في تسجيل هدف الإفتتاح أمام نظيره النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء هدف التقدم لصالح الهلال عن طريق ميتروفيتش برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من مالكوم، عند الدقيقة 7 من زمن المباراة.

وكان السنغالي ساديو ماني نجم فريق النصر قد أهدر فرصة محققة أمام مرمى الهلال بعد أن كان على بُعد ما يقرب من 10 يردات عن مرمى ياسين بونو إلا أنه صوب الكرة خارج المرمى عند الدقيقة 6 من زمن شوط اللقاء الأول.

كما أهدر البرتغالي كرستيانو رونالدو هداف فريق النصر فرصة محققة أمام الهلال في الدقيقة 35، بعد أن تصدى ياسين بونو لتصويبة رونالدو من داخل منطقة الجزاء.

وشهد شوط اللقاء الأول تألق كبير لياسين بونو حارس مرمى الهلال وتصديه للعديد من الفرص الخطيرة التي سددها لاعبي النصر عليه خلال الشوط الأول لكنه تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه.

وشهدت المباراة، تحصل الرباعي الهلالي " كوليبالي وسلمان الفرج وميشيل ديلجادو ولودي" على البطاقة الصفراء، بينما تحصل النصر على بطاقتين خلال شوط اللقاء الأول وكانت لصالح أوتافيو لاعب خط وسط العالمي وعبد الإله العمري.

وتقام المباراة حاليا بين الفريقين على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وتواجد السيد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة لمتابعة أحداث المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.