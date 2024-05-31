بهدف ميتروفيتش.. الهلال يتقدم أمام النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام غريمه التقليدي النصر بهدف نظيف في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك في إطار نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أحداث الشوط الأول لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

سدد ساديو ماني لاعب النصر في الدقيقة 6، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة.

وسجل أليكساندر ميتروفيتش أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 7، بعد عرضية من مالكوم من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ميتروفيتش برأسية رائعة من داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم الحارس دافيد أوسبينا، وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأطلق ميشائيل ديلجادو لاعب الهلال في الدقيقة 12، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة.

وأهدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر في الدقيقة 34 انفرادًا تامًا بمرمى الهلال، وذلك لتمكن الحارس ياسين بونو من التصدي للكرة.

وصوب كرستيانو رونالدو لاعب العالمي في الدقيقة 43، تصويبة أرضية رائعة من داخل منطقة الجزاء، أبعدها ببراعة الحارس ياسين بونو من يسار مرماه.