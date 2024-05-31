نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. عرض كويتي لنجم الزمالك وعبدالمنعم يودع جمهور الأهلي ومورينيو يوقع مع فنربخشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 31-5-2024 في السطور التالية:

دوت الخليج الرياضي ينفرد بعرض كويتي لنجم الزمالك ورد صادم من اللاعب

تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري الكويتي للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي" كواليس العرض المقدم ليوسف أوباما صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض من أحد أندية الدوري الكويتي.

رسالة الوداع؟.. محمد عبدالمنعم يفاجئ جمهور الأهلي

وجه محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة مفاجئة إلى جمهور القلعة الحمراء.

نشر محمد عبدالمنعم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو للحظة غنائه مع جمهور الأهلي عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكتب محمد عبد المنعم في رسالته لجمهور الأهلي: "سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي، شكرًا لكم على كل شيء".

أنشيلوتي يكشف رسميًا عن حارس ريال مدريد أمام دورتموند في نهائي الأبطال

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن حارس مرمى الملكي في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره بروسيا دورتموند مساء غدا السبت في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند:" كورتوا أساسي غدا".

واقعة الترجي تقرب بيرسي تاو من مغادرة الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي يلعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يقترب من مغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هذا القرار جاء بعد انفعاله على الجهاز الفني وخالد بيبو، مدير الكرة، إثر استبداله في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، حيث تم إدخال أليو ديانج بدلًا منه.

جوزيه مورينيو يوقع مع فنربخشة

يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي السابق، تجربة تدريبية في دوري أوروبي جديد.

وحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فأن فنربخشة قد حصل على توقيع مورينيو، لتولي تدريب الفريق التركي لمدة موسمين.

وأشار فابريزيو إلى أن جوزيه مورينيو أصبح مدربًا جديدًا لفريق فنربخشة بعد توقيعه بشكل رسمي على العقد قبل قليل.

ووقع البرتغالي مورينيو مع فنربخشة، عقدًا يمتد لمدة عامين قادمين، أي حتى صيف 2026.