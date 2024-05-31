رولان غاروس: أنس جابر تبلغ ثمن النهائي
عبرت التونسية أنس جابر المصنفة التاسعة عالميا، اليوم، إلى الدور ثمن النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، ثانية البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، وذلك عقب فوزها على الكندية ليلا فرنانديز بمجموعتين دون رد وبواقع 6- 4 و7- 6، في الدور الثالث من البطولة.
ونجحت جابر في الفوز بالمجموعة الأولى دون عناء، لتنجح في حسم الثانية بعد شوط كسر التعادل في لقاء دام ساعة و53 دقيقة.
وتأهلت اللاعبة التونسية للدور ربع النهائي في هذه البطولة، للمرة الرابعة في سبع مشاركات لها، حيث ضربت موعدا في الدور الرابع مع الدنماركية كلارا تاوسون، التي تغلبت على الأمريكية صوفيا كينن بمجموعتين دون رد أيضا وبواقع 6- 2 و7- 5 .
وكانت جابر فازت في الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة على الكولومبية كاميلا اوسوريو /السابعة والسبعين/ بنتيجة (6 - 3 و1 - 6 و6 - 3).
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