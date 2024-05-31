أخبار كوبا أمريكا 2024.. اعتزال إدينسون كافاني قبل انطلاق البطولة

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أحمد جودة - القاهرة - قرر إدينسون كافاني، مهاجم فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، بشكل رسمي اعتزال اللعب الدولي قبل بداية منافسات كوبا أمريكا 2024 بعد أيام قليلة.

أعلن اللاعب، الملقب بـ "الماتادور"، قراره عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نشر صورة له معلنًا فيها اعتزاله اللعب الدولي، مما يعني غيابه عن منتخب أوروجواي في البطولة القادمة.

تُقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

منتخب أوروجواي قد وُضع في المجموعة الثالثة، حيث سيلعب ضد كل من منتخبي أمريكا وبنما وبوليفيا.

يُعتبر كافاني ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب أوروجواي بعدما سجل 58 هدفا في 136 مباراة، بينما يتصدر القائمة لويس سواريز برصيد 68 هدفا.

ويطمح منتخب أوروجواي في الفوز باللقب للمرة السادسة عشر في تاريخه، والأولى منذ عام 2011.