نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد حارس النصر أمام الهلال في نهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض دافيد أوسبينا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للطرد خلال مباراة الهلال، في إطار منافسات دور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك".

وأشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر، في الدقيقة 56، ليضطر المدرب إلى إجراء تعديل في التشكيل.

حيث قام لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، بإخراج ساديو ماني مهاجم العالمي، والدفع بحارس مرمى، وهو وليد عبدالله في الدقيقة 59.

ويتقدم فريق الهلال بهدف دون مقابل على نظيره النصر حتى الآن في إطار منافسات دور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عن طريق ميتروفيتش والذي سجله في الدقيقة 7.