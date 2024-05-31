نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيرسي تاو على رادار هذا الفريق في حال التعاقد مع موسيماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن حسابات نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، وهذه هى رغبة اللاعب ليتواجد تحت قيادة بيتسو موسيماني.

بيرسي تاو يقترب من كايزر تشيفز

ذكرت صحيفة citizen الجنوب إفريقية: "بيرسي تاو حريص على الانضمام لنادي كايزر تشيفز، خلال الفترة المقبلة".

وأضافت الصحيفة: "أنه في حال أن نادي كايزر تشيفز،وقام بالتعاقد مع بيتسو موسيماني لتولي منصـب المدير الفني، بعد رحيله عن أبها السعودي، ستكون رغبة اللاعب في الانضمام له".

وجدير بالذكر أن بيرسي تاو، كان قد انضم لصفوف النادي الأهلي، في صيف 2021 قادمًا من فريق برايتون الإنجليزي بعقد يمتد ل5 سنوات.