بوروسيا دورتموند يثير غضب جمهوره بقرار غريب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أثار نادي بوروسيا دورتموند جدلًا واسعًا بين جماهيره قبل المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، بسبب إعلانه عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركة تصنيع الأسلحة راينميتال.

بوروسيا دورتموند يثير غضب جمهوره

يستضيف ملعب "ويمبلي" في لندن المباراة النهائية بين الفريقين، وكان الإعلان عن هذه الاتفاقية من قبل بوروسيا دورتموند محط انتقادات حادة.

تنص الاتفاقية على عرض شعار شركة الأسلحة على منتجات بوروسيا دورتموند المرخصة، إلى جانب ظهوره على لوحات إعلانات الملاعب وخلال المؤتمرات الصحفية، ولكن لن يظهر على قمصان اللاعبين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتفق فيها نادي كرة قدم من الدوري الألماني على رعاية مع شركة دفاع ألمانية.

يقع مقر شركة راينميتال في مدينة دوسلدورف الألمانية، وهي تعتبر أكبر شركة مصنعة للذخيرة في أوروبا، حيث تنتج مجموعة متنوعة من المركبات القتالية المدرعة والطائرات القتالية دون طيار.

ردود الفعل على هذا الإعلان لم تكن إيجابية، حيث أعربت مجموعات المشجعين والمنظمات السلمية عن استيائها واعتراضها على هذه الخطوة. جمعية السلام الألمانية، التي يديرها مايكل شولز فون جلاسر، طالبت بإنهاء الاتفاقية وأعربت عن صدمتها وإحساسها بالإهانة كمشجع لبوروسيا دورتموند وناشط سلام.