تأهل منتخبات الغربية والشرقية والوادي الجديد لدور الثمانية من دوري مراكز الشباب

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أحمد جودة - القاهرة - تأهلت منتخبات محافظات الغربية والشرقية والوادي الجديد إلى دور الثمانية من نهائيات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الرياضة.

فوز منتخب الغربية علي منتخب أسوان

جاءت نتائج منافسات اليوم الجمعة: فوز منتخب الغربية علي منتخب أسوان بضربات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء وقت المباراة الأصلي بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي ملعب مركز شباب مطاي.

وفاز في المباراة الثانية: منتخب محافظة منتخب الوادي الجديد علي منتخب كفر الشيخ بضريات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء وقت المباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وألحق منتخب محافظة الشرقية هزيمة بمنتخب سوهاج، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي أقيمت علي ملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وتُقام غدًا يوم السبت ثلاثة مواجهات أخري: تبدء الأولي بمباراة منتخب بني سويف مع منتخب أسيوط علي ملعب مركز شباب مطاي الساعة الخامسة مساءً، والثانية: القليوبية مع دمياط، والثالثة: السويس مع البحر الأحمر، والمباراتين علي ملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة الساعة الخامسة مساءً.

وكان منتخب قنا قد فاز علي منتخب شمال سيناء بهدف نظيف، ليحجز أولي مقاعد دور الثمانية.