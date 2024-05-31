ما القنوات الناقلة لمباريات كأس أوروبا يورو 2024؟

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أحمد جودة - القاهرة - المنتخبات الأوروبية تستعد بفارغ الصبر لخوض منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024، البطولة الكبيرة التي ستحتضنها ألمانيا هذا العام. يعد هذا الحدث الرياضي أحد أبرز الأحداث على الصعيد القاري، حيث تتنافس أفضل المنتخبات في أوروبا من أجل تحقيق اللقب وإثبات جدارتها.

القنوات الناقلة لمباريات يورو 2024

يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر مشاركة منتخباتهم المفضلة في هذه البطولة، حيث يأملون في رؤية أداء قوي وتحقيق النجاحات. ويظهر منتخب ألمانيا، بطل التاريخ مع إسبانيا بثلاثة ألقاب، كمنافس قوي، بينما تأتي إيطاليا كبطل حالي بعد فوزها في نسخة 2024 على حساب إنجلترا، وذلك في نهائي مثير أُقيم على ملعب ويمبلي.

مباريات كأس أمم أوروبا يورو 2024 ستكون منقولة عبر قنوات بي إن سبورتس في منطقة الشرق الأوسط كما هو معتاد، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بجميع المباريات من الجولة الافتتاحية حتى المباراة النهائية على شاشاتهم.

موعد افتتاح كأس أمم أوروبا

تنطلق المباريات من مرحلة المجموعات لكأس أمم أوروبا يورو 2024 يوم الجمعة 14 يونيو 2024، وتشهد المباراة الافتتاحية مواجهة بين المضيفة ألمانيا واسكتلندا. ومن المقرر أن تختتم البطولة بمباراة النهائي يوم السبت الموافق 14 يوليو 2024.