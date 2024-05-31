أيمن يحيى يسجل هدف تعادل النصر في شباك الهلال بنهائي كأس الملك

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أحمد جودة - القاهرة - سجل أيمن يحي لاعب النصر هدف التعادل لصالح العالمي أمام غريمه التقليدي الهلال في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية"، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

أيمن يحيى يسجل هدف تعادل النصر في شباك الهلال

وجاء الهدف في الدقيقة 87، بعد رمية تماس من جهة اليمين، نفذها سلطان الغنام إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أيمن يحيي برأسية، سكنت الشباك على يمين الحارس ياسين بونو لتصبح النتيجة حتى الآن 1-1.

وتذاع المباراة حاليًا، على قناة SSC1 HD، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.