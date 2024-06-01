نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري والبنك الأهلي سلسة مواجهات مستمرة في الموسم الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات بطولة كأس مصر وتحديدا في دورها 32 والتي تشهد مواجهات مثيرة رغم غياب القطبين عن البطولة بعد تأجيل المباريات.

وينتظر المصري البورسعيدي مواجهة قوية أمام البنك الأهلي والتي تتكرر للمرة الرابعة خلال الموسم الحالي.

وتحولت نتائج المصري أمام البنك الاهلي إلى ما يشبه بالعقدة حيث فشلت نسور بورسعيد في الفوز على البنك الاهلي خلال الموسم الحالي.

نتائج الموسم الحالي

نوفمبر 2023

الدور الأول - الدوري المصري

المصري 0-4 البنك الأهلي

17 يناير 2024

كأس الرابطة

المصري 2-2 البنك الأهلي

16 مايو 2024

الدور الثاني - الدوري المصري

البنك الأهلي 5-2 المصري

كيف وصل الفريقين لدور الستة عشر



وبات هذه المواجهة متكررة للمرة الرابعة هذا الموسم بعد فوز المصري بهدف على جمهورية شبين والبنك الاهلي برباعية مقابل هدف على حساب بتروجيت.