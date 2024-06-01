شاهد طرد البليهي وكوليبالي ثنائي الهلال أمام النصر في نهائي كأس الملك

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض نجما دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للطرد خلال مواجهة الديربي أمام النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

طرد البليهي وكوليبالي

وتم طرد علي البليهي مدافع الهلال في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني، ثم حصل زميله خاليدو كوليبالي على الكارت الأحمر في الدقيقة 90.

وكان دافيد أوسبينا حارس النصر، قد تعرض للطرد في الدقيقة 56، ودفع لويس كاسترو مدرب العالمي بـ وليد عبدالله ليعوض خروجه، بدلًا من ساديو ماني.

وحتى الآن يتعادل النصر مع نظيره الهلال بهدف لمثله، في إطار منافسات دور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك"، المقامة على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.