نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلى الأشواط الإضافية.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث شوطي المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتنتقل المباراة إلى الأشواط الإضافية.

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الهلال والنصر

ونجح فريق الهلال السعودي في تسجيل هدف الافتتاح أمام نظيره النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء هدف التقدم لصالح الهلال عن طريق ميتروفيتش برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من مالكوم، عند الدقيقة 7 من زمن المباراة.

بينما تمكن أيمن يحيى جناح النصر في إدراك هدف التعادل في المباراة عند الدقيقة 88 من زمن المباراة برأسية رائعة لتنتقل المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وكان السنغالي ساديو ماني نجم فريق النصر قد أهدر فرصة محققة أمام مرمى الهلال بعد أن كان على بُعد ما يقرب من 10 يردات عن مرمى ياسين بونو إلا أنه صوب الكرة خارج المرمى عند الدقيقة 6 من زمن شوط اللقاء الأول.

كما أهدر البرتغالي كرستيانو رونالدو هداف فريق النصر فرصة محققة أمام الهلال في الدقيقة 35، بعد أن تصدى ياسين بونو لتصويبة رونالدو من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة تألق كبير لياسين بونو حارس مرمى الهلال وتصديه للعديد من الفرص الخطيرة التي سددها لاعبي النصر.

وظهر النصر أخطر خلال المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، كما ظهر الهلال راغبًا في استغلال الفرصة المتاحة من أجل إنهاء المباراة وتحقيق اللقب.

وشهدت المباراة ثلاث حالات للطرد وهم الثنائي كوليبالي وعلي البليهي لاعبي الهلال ودافيد أوسبينا حارس مرمى النصر.

وتقام المباراة حاليا بين الفريقين على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وتواجد السيد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة لمتابعة أحداث المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.