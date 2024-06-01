نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محامي الشيبي يكشف حقيقة الصلح مع الشحات ويفتح النار على اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني بكري محامي محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن هناك رفض تام لكل مساعي الصلح التي جرت خلال الفترة الأخيرة، بعد الأزمة مع حسين الشحات نجم النادي الأهلي.

محاميه: الشيبي تعرض للظلم 3 مرات

قال هاني بكري محامي محمد الشيبي فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC Masr 2: "محمد الشيبي تعرض للظلم 3 مرات".

وتابع: "أنا أصر علي إني أخذ حقه، المرة الأولي الأولي كانت فى مباراة السوبر أمام الأهلي بعد الضرب داخل الملعب أثناء المباراة، واللاعب اشتكي للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الحصول علي حقه ولكن حدث تقاعس من قبل اتحاد الكرة".

وأردف: “ فى المرة الثانية كانت فى المباراة بين الفريقين تعرض للضرب، ثم المرة الثالثة كانت بصدور قرار من اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب”.

وشدد:" الشيبي يشعر بالاهانة أمام عائلته والجميع ويصر على كل حقوقه ويرفض الصلح، تماما، وليس من دور اتحاد الكرة ان يقوم بمحاولة صلح بين أى لاعب والآخر، ومستعد للتصعيد في فيفا".