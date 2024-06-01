عاجل.. لابورتا يوافق على أولى طلبات فليك في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - وافق نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا على اولى طلبات الالماني هانز فليك المدير الفني الجديد للعملاق الكتالوني الذي تم تعيينه خلفًا للمقال تشافي هيرنانديز.

لابورتا يوافق على أولى طلبات فليك في برشلونة

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أن فليك سبق وأن ابلغ إدارة البلوجرانا بضرورة رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الفريق وهو أحد أسباب الاستعانة به والاستغناء عن تشافي.

وواصل أن المدير الفني الالماني سوف يجلب معه اثنين من المساعدين بينما المعد البدني سيكون من اختصاص ادارة برشلونة حيث جرى الاتفاق مع خوليو توس واحد من الأشخاص الذين عملوا مع أنطونيو كونتي في يوفنتوس وإنتر ميلان ومنتخب إيطاليا.

ولفتت الصحيفة إلى ان فليك قام بمغادرة كتالونيا عقب تقديمة رسميًا لوسائل الاعلام كمدير فني جديد لبرشلونة وسيعود خلال منتصف الشهر القادم لإنهاء بعض الأمور الأخرى.

يُذكر أن هانز فليك وقع مع برشلونة عقدا لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.