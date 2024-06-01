نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مختار مختار: لدينا فرصة كبيرة في التأهل لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراتي المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، مؤكدا أن منتخب مصر يستطيع الفوز بكل جدارة.

مختار مختار: مصر وبوركينا فاسو هي المواجهة الأبرز في المجموعة

قال مختار مختار في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مصر وبوركينا فاسو هي المواجهة الأبرز في المجموعة، فهو المنتخب الذي ينافس مصر على التأهل".

وتابع: "مباراتا مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو هما الأهم، والفوز فيهما سينقل المنتخب نقلة أخرى في المجموعة وحسابات التأهل للدور القادم".

وأردف: "منتخب مصر يستطيع الفوز في المباراتين، ولكن أيضًا منتخب بوركينا فاسو أصبح فريقًا قويًا، وانتقل لمستوى عالي، في ظل وجود عدد كبير من المحترفين".

وواصل: "حضور الجماهير سيكون له عاملًا كبيرًا في مباراة بوركينا فاسو، كرة القدم هي من تسعد الجماهير، ولدينا فرصة كبيرة في التأهل لكأس العالم 2026".

واختتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "يجب أن تكون لدينا ثقة كبيرة في منتخبنا، وعلى كل لاعب أن يدرك قيمة قميص منتخب مصر، وعليهم أن يرون فرحة جماهير الأهلي والزمالك ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية".