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أحمد جودة - القاهرة - يرغب البرازيلي فيليبي كوتينيو، اللاعب السابق لبرشلونة وليفربول، في العودة إلى فاسكو دا جاما، كما أن المفاوضات مع مجلس إدارة النادي تسير بشكل جيد.

كوتينيو يحدد وجهته المقبلة

وقال بدرو مارتينز، المدير التنفيذي لكرة القدم في فاسكو في مؤتمر صحفي اليوم "لا يمكننا ضمان قدومه، لكننا متفائلون نظرا لرغبة اللاعب في العودة".

ويلعب كوتينيو هذا الموسم على سبيل الإعارة مع الدحيل القطري قادما من أستون فيلا، ووفقا للصحافة البرازيلية فإنه دخل في محادثات مع الفريق الإنجليزي لإنهاء عقده وبالتالي التمكن من العودة إلى موطنه الأصلي.

وأشار مارتينز إلى أنهم لا يتحدثون عن الجانب المادي مع لاعب الوسط لأن "الميزانية محدودة وخزائن النادي ليست ممتلئة"، بل عن المشروع الرياضي و"الأهمية التي سيحظى بها" فيه.

وشدد على أن "الصراع من أجل كوتينيو ليس ماليا، ولن نذهب إلى السوق لتقديم المزيد من المال لكوتينيو. نحن نتحدث مع شخص يريد أن يكون في فاسكو، واختار أن يأتي".

وبدأ صانع الألعاب، البالغ من العمر 32 عاما مسيرته في فاسكو دا جاما ومنه انتقل إلى إنتر ميلان.

ثم لعب لإسبانيول في الدوري الإسباني، وانتهى به الأمر أخيرا في ليفربول، حيث قضى أفضل سنواته في كرة القدم.

ولفت الأداء المميز لكوتينيو انتباه برشلونة الذي دفع مبلغا فلكيا من أجل سد الثغرة التي خلفها رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

لكنه لم يحجز مكانه في تشكيلة برشلونة واضطر إلى الذهاب على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ لينضم لاحقا إلى أستون فيلا في محاولة لاستعادة بريقه.

