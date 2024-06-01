نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المستشار القانوني لاتحاد الكرة يكشف سبب تأخر إعلان عقوبة الشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، السر وراء تأخر إعلان قرار إيقاف محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بسبب قضية حسين الشحات نجم النادي الأهلي.



وقال محمد الماشطة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" سعينا للصلح كاتحاد الكرة في قضية حسين الشحات والشيبي".



وتابع: "بالفعل ذهب اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلي نادي بيراميدز من أجل عمل صلح لـ الشيبي والشحات ولكن لم تتم".



وأضاف:" تأخرنا فى إعلان قرار إيقاف الشيبي من أجل حل الأزمة بين الثنائي، واتحاد الكرة له الحق فى إصدار القرار.



واختتم:" الشيبي والشحات حدث تصالح بينهما عقب مباراة الأزمة، لذلك حاولنا إنهاء الأمر.