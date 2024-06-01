عاجل.. مستشار اتحاد الكرة: قرار إيقاف الشيبي "شرعي".. ولا نريد تحويل الملاعب لأقسام شرطة

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أحمد جودة - القاهرة - تناول محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة المصري، الأزمة التي نشبت بين لاعبي الأهلي وبيراميدز، حسين الشحات ومحمد الشيبي، مؤكدًا على شرعية قرار إيقاف الشيبي. انطلقت الأزمة عقب مباراة الفريقين في الموسم الماضي، حيث اشتبك اللاعبان لفظيًا وقام الشحات بصفع الشيبي.

مستشار اتحاد الكرة: قرار إيقاف الشيبي "شرعي"

وأوضح الماشطة في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر 2" أن القرار كان قانونيًا منذ اللحظة الأولى لحدوث الواقعة، مشيرًا إلى أنه تم رصد محاولات التصالح بين الطرفين، وحتى تدخل اللواء حلمي مشهور في محاولة للتوسط لصلح الأمر، ما أدى إلى تأخير صدور قرار اتحاد الكرة.

وأكد الماشطة على حق أي مواطن في اللجوء إلى الجهات المختصة للحصول على حقه، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بأندية الأهلي وبيراميدز، بل باللاعبين أنفسهم.

وأشار إلى أن هناك محاولات للتصالح، حيث قدم محمد حلمي مشهور نفسه للتوسط في الأمر باعتباره قائدًا عسكريًا يسعى للصلح، ولكن اتحاد الكرة صدر العقوبة لعدم التنازل من الطرفين وتوجيه حكم ضد لاعب الأهلي.

وختم الماشطة بالتأكيد على أن مهمة اتحاد الكرة ليست التصالح بين اللاعبين، وإنما تطبيق اللوائح، مشددًا على عدم رغبتهم في تحويل الملاعب إلى مجالس قضاء، مُعبّرًا عن قلقهم من الجدل المتزايد حول النزاعات الرياضية في ظل تجارة كرة القدم الحديثة.