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أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي نابولي إلى اتفاق نهائي مع المدرب أنطونيو كونتي لتولي القيادة الفنية للفريق ابتداءً من الموسم المقبل.

نابولي يكمل اتفاقه مع أنطونيو كونتي

وأفادت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" بأن نابولي وكونتي قد اتفقا على جميع التفاصيل النهائية والشروط الشخصية التي ستجعل كونتي يقود الفريق اعتبارًا من الموسم القادم.

وأضافت الشبكة: "تم الاتفاق على عقد يمتد حتى صيف 2027، يتضمن راتبًا ثابتًا وحقوق الصور أيضًا".

كما أشارت إلى أنه "على الرغم من الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة، إلا أن عقد كونتي لن يحتوي على شرط جزائي يسمح له بالرحيل بعد عام واحد من انضمامه".

واختتمت "سكاي سبورت إيطاليا" تقريرها بالإشارة إلى أن نابولي سيعلن رسميًا عن تعيين كونتي مدربًا جديدًا للفريق يوم الإثنين المقبل.