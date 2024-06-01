نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات يكشف حقيقة أزمات حسام حسن مع لاعبي المنتخب.. ويوجه رسالة خاصة للجماهير المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد بركات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة الخلافات بين حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وبعض اللاعبين في الفترة الحالية.



وقال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر خاض أول جولتين وفاز فيهما على جيبوتي وسيراليون، وسجلنا 8 أهداف".



وتابع: "بوركينا فاسو يعتبر هو الفريق الأخطر في تلك المجموعة، وأصبح من أقوى المنتخبات الموجودة في إفريقيا".



وأضاف: "بوركينا فاسو لديهم لياقة وعنف، بالإضافة للكرة الجميلة، وعلينا أن نعمل لهم ألف حساب.. الجميع لديه أمل في تصدر مجموعته والتواجد في بطولة كأس العالم المقبلة".



وواصل: "على الجماهير أن تساند المنتخب من الملعب.. يجب أن نرى 70 ألف متفرج في الملعب يوم الخميس القادم.. الجميع كان ينادي بتعيين حسام حسن لتدريب المنتخب، والآن هو على رأس القيادة الفنية، والآن يجب أن تكون هناك مساندة من الجماهير".



وأكمل: "البعض يركز مع ناديه ويترك المنتخب، استمروا في دعم أنديتكم، بالإضافة لمساندة ودعم المنتخب، الذي سيبذل لاعبيه كل ما في وسعهم لإسعاد الجماهير الموجودة في الملعب".



واختتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "حسام حسن ليست لديه أي أزمة مع أي لاعب حاليًا، والجميع يجتمع على حب مصر ومنتخبنا، وعلى اللاعبين أن يثبتوا للجهاز الفني أحقيتهم في التواجد مع المنتخب الآن وفي كأس العالم عند التأهل".