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أحمد جودة - القاهرة - فاجأ نادي باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، تييري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا للشباب، بقرار صادم.

هنري يتلقى نبأ صادم قبل أولمبياد باريس 2024

وأكدت شبكة "فرانس إنفو" أن الثنائي برادلي باركولا ووارن زاير إيمري، نجما "بي إس جي"، لن يكونا ضمن قائمة فرنسا التي ستخوض أولمبياد 2024.

وأضافت الشبكة أن ازدحام أجندة الفريق الباريسي خلال الموسم المقبل، وراء رفض إدارة النادي لمشاركة الثنائي الشاب في دورة الألعاب الأولمبية.

ويتواجد زاير إيمري وباركولا في قائمة منتخب فرنسا الأولية استعدادا لخوض بطولة أمم أوروبا يورو 2024، التي ستقام خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/تموز في ألمانيا.

ويلعب الديوك في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات هولندا وبولندا والنمسا.

أما أولمبياد باريس ستقام خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/آب المقبل.

ويلعب منتخب فرنسا الأولمبي في المجموعة الأولى التي تضم أمريكا ونيوزلندا وغينيا.