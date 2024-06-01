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أحمد جودة - القاهرة - وجه جوزيه مورينيو، المدرب السابق لنادي روما، صدمة لأندية الدوري السعودي للمحترفين بقرار مفاجئ بشأن مستقبله التدريبي.

مورينيو يصدم كبار دوري روشن بقرار غريب!!

ارتبط اسم مورينيو بتدريب عدد من الأندية الكبرى في الدوري السعودي، مثل الاتحاد والنصر، بالإضافة إلى القادسية الصاعد حديثًا.

وبحسب الصحفي فابريزو رومانو عبر حسابه على منصة تويتر، أصبح نادي فنربخشة قريبًا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع مورينيو لتولي تدريب الفريق بدءًا من الموسم الجديد. وأوضح رومانو أن "مورينيو وافق بالفعل على عرض فنربخشة، حيث تم التوصل إلى اتفاق شفهي ويتم حاليًا مراجعة العقد".

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تولي مورينيو تدريب فنربخشة اليوم الجمعة، وفقًا لما أكدته صحيفة "آبولا" البرتغالية.

من جهته، أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو عبر حسابه الرسمي أن "مورينيو وافق على تدريب فنربخشة بعقد لمدة موسمين".

يُعد "السبيشيال وان" أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة الأوروبية، نظرًا للإنجازات العديدة التي حققها مع مختلف الفرق التي دربها.