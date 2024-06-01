عاجل.. النصر يتفق مع أسطورة ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي النصر إلى اتفاق نهائي مع أسطورة ريال مدريد، فرناندو هييرو، لتولي منصب المدير الرياضي في النادي خلال الفترة المقبلة.

النصر يتفق مع أسطورة ريال مدريد

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، أن النصر اتفق مع فرناندو هييرو، نجم الفريق الملكي السابق، على تولي منصب المدير الرياضي للنادي.

وأشار جاليتي إلى أن النصر سيعلن عن الصفقة قريبًا.

وكان النصر قد بدأ مفاوضاته مع هييرو منذ عدة أسابيع، مقدمًا له ثلاثة عروض، كان أحدثها الأسبوع الماضي، وفقًا لتقارير صحفية سابقة.

يبحث النصر عن مدير رياضي جديد ليخلف مارسيلو سالازار، بعد أن رفض البرتغالي ميجيل روبيرو تولي المنصب، رغم الاتفاق معه في وقت سابق.

يعمل هييرو حاليًا كمدير رياضي في نادي ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقد شغل أسطورة ريال مدريد سابقًا منصب المدير الرياضي لمنتخب إسبانيا من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حتى يوليو/تموز 2018، وقاد الفريق الوطني من مقعد المدرب في كأس العالم بروسيا.