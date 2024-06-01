نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محامي حسين الشحات يكشف آخر تطورات أزمة الشيبي.. وموقف اللاعب من المشاركة في المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان هناك بعض محاولات للصلح بين موكله ومحمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بعد الأزمة بينهما، قبل الحكم الصادر ضد نجم الأحمر.

محامي حسين الشحات يكشف آخر تطورات أزمة الشيبي

وقال أشرف عبد العزيز فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "كان هناك مساعي كثيرة للصلح بين الشحات والشيبي".

وتابع: "سنتقدم باستئناف الأسبوع المقبل على الحكم الصادر ضد حسين الشحات".

واختتم:" الشحات كان مستعدًا للصلح مع محمد الشيبي ولكن الآن الموضوع في القضاء، والشحات يستطيع المشاركة في مباريات الأهلي بشكل طبيعي.