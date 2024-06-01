نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على تلقي برشلونة الإسباني عرضين من أندية الدوري السعودي من أجل التعاقد مع نجم الفريق الفرنسي كليمنت لينجليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقالت صحيفة سبورت الإسبانية أن كليمنت لينجليه سيعود إلى برشلونة في الصيف المقبل عقب نهاية فترة إعارته إلى أستون فيلا الإنجليزي ليُقرر النادي الكتالوني مصيره.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة على طاولته عرضين من الدوري السعودي من أجل التعاقد مع لينجليه ويحتاج إلى رد النجم الفرنسي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من أن لينجليه يرغب في البقاء في أوروبا لكن برشلونة يريد بيعه بشكل نهائي حتى يتخلص من راتبه الضخم.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لينجليه خرج من البرسا إلى توتنهام الإنجليزي في الموسم قبل الماضي واستمر خارج النادي الكتالوني في الدوري الإنجليزي بإعارته إلى أستون فيلا.



جدير بالذكر أن لينجليه البالغ من العُمر 28 عامًا لعب 35 مباراة مع توتنهام و25 مع أستون فيلا.