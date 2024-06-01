نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز أمام غريمه التقليدي النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة".

أحداث مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

سدد ساديو ماني لاعب النصر في الدقيقة 6، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة.

وسجل أليكساندر ميتروفيتش أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 7، بعد عرضية من مالكوم من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ميتروفيتش برأسية رائعة من داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم الحارس دافيد أوسبينا، وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأطلق ميشائيل ديلجادو لاعب الهلال في الدقيقة 12، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة.

وأهدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر في الدقيقة 34 انفرادًا تامًا بمرمى الهلال، وذلك لتمكن الحارس ياسين بونو من التصدي للكرة.

وصوب كرستيانو رونالدو لاعب العالمي في الدقيقة 43، تصويبة أرضية رائعة من داخل منطقة الجزاء، أبعدها ببراعة الحارس ياسين بونو من يسار مرماه.

ومنع القائم الأيسر للحارس ياسين بونو هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة 47، بعد تسديدة مقاصية رائعة من كريستيانو رونالدو من داخل منطقة الجزاء.

وتحصل دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر في الدقيقة 54 على بطاقة حمراء، وذلك لتعدمه لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 83، سدد أيمن يحي لاعب النصر الكرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس ياسين بونو من يمين مرماه.

وتحصل علي البليهي لاعب الهلال على بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 87.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ثانية لكاليدو كوليبالي لاعب الهلال ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 1+90.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

ولم تسفر الأشواط الإضافية عن أي أهداف لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للزعيم بنتيجة 5-4.

