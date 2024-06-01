ملخص أهداف مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة -

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب المحلي بعد تحقيق فوزا كبيرا ومستحق على نظيره وغريمه التقليدي فريق النصر بنتيجة 5/4 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ملخص أهداف مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر

وافتتح الكسندر ميتروفيتش التسجيل للهلال في الدقيقة 7 صنعه له مالكوم.

وعادل أيمن يحيى النتيجة للنصر بهدف صنع علي لاجامي في الدقيقة 88.

وانتقلت المباراة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح وانتهت بفوز الهلال 5/4.

