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أحمد جودة - القاهرة -



دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في نوبة بكاء بعد خسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.

شاهد بكاء رونالدو بعد خسارة لقب كأس الملك أمام الهلال

وفشل النصر في حصد لقب كأس الملك أمام الهلال، بعد خسارته بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء المباراة النهائية، بالتعادل الإيجابي بهدف.

وسجل هدف التقدم لصالح الهلال، ميتروفيتش، في الدقيقة 7 من صناعة مالكوم، بينما أحرز هدف التعادل لـ النصر، أيمن يحيى في الدقيقة 88، من صناعة علي لاجامي.

وتعرض دافيد أوسبينا حارس النصر للطرد في الدقيقة 56، بينما تلقى ثنائي دفاع الهلال، علي البليهي وخاليدو كوليبالي الكارت الأحمر في الدقيقة 87 و90 على الترتيب.

والتقطت كاميرات النقل التلفزيوني، بكاء رونالدو بعد انتهاء المباراة وتتويج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين