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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن مشهد أزمة حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز.

أحمد دياب: مشهد الشحات والشيبي لا نود أن نراه فى للكرة المصرية.. ويكشف موعد انتهاء الدوري



وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" مشهد حسين الشحات والشيبي للأسف أمر حزين لا نحب أن نراه فى الكرة المصرية".



وتابع:" الدوري المصري سينتهي منتصف أغسطس المقبل، ونستمع جيدا لطلبات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ونسعي لتوفير كل الأمور من أجل نجاح منتخب مصر".



واختتم أحمد دياب حديثه قائلا:" نتمني التوفيق لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة".



جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.