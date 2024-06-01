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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه كان يتمني تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، من أجل مواجهة الأبيض في السوبر الإفريقي.

" لأخذ الثأر".. أحمد فتوح: تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي



وقال أحمد فتوح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة MBC Masr 2:" تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال إفريقيا من أجل مواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقي " لأخذ الثأر" بعد خسارة نهائي بطولة كأس مصر فى السعودية.



وتابع:" الزمالك فريق قوي وكنا الأحق بتحقيق بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومباراة نهضة بركان كانت صعبة خاصًة في مباراة الذهاب بسبب أن إضاءة الملعب كانت غير جيدة".



وأردف: "في مباراة العودة جماهير الزمالك ونحن كلاعبين كنا على ثقة فى تحقيق الفوز بالبطولة.



واختمم:" الزمالك قادر علي تحقيق لقب الدوري المصري هذا الموسم، وفى السنوات الأخيرة فزنا بلقب الدوري بعد ما كنا بُعاد فى المنافسة.