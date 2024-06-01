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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بالقلعة البيضاء.

نجح في إبعاد اللاعبين عن الضغوطات قبل نهائي الكونفدرالية.. المدير الإداري للزمالك يشيد بـ "جوميز"



وأكد عمرو أبو العز، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق يتميز بالذكاء الشديد في التعامل.



وقال أبو العز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "جوميز طلب الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة الإياب في نهائي الكونفدرالية بـ48 ساعة حتى يبتعد اللاعبين عن أزمة التذاكر وضغط المباراة".



واختتم: "فندق إقامة مباراة الذهاب أمام نهضة بركان في المغرب كان مثالي بتنسيق عبدالواحد السيد وكان هناك حالة من التركيز شديد بين جميع أفراد البعثة".