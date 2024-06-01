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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث مختار مختار نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه يجيد التعامل مع الجميع، وذلك قبل انضمامه لمعسكر منتخب الفراعنة.

مختار مختار: محمد صلاح يعرف حدوده.. والجوانب النفسية ستفرق كثيرًا في قدرات منتخب مصر



وقال مختار مختار في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح لاعب واعي وشخصية منضبطة ويعرف حدوده والتزاماته، ويعرف كيف يتعامل مع الجميع".



وتابع: "حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب لديهما من الخبرات التي تساعدهما على التعامل مع جميع المواقف خصوصًا أن علاقتهما مع صلاح كان عليها لغطًا كبيرًا".



وأضاف: "الجوانب النفسية لها عامل كبير في تعامل صلاح والجهاز الفني لمنتخب مصر، وبالتأكيد حسام وإبراهيم لهما أسلوبًا جميعًا، ويهمهما توفير الأجواء المناسبة في المنتخب".



وواصل: "أعتقد أن محمد صلاح سيتعامل بكل إيجابية مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهذا سيفرق كثيرًا في مستوى منتخب مصر، فطالما كانت هناك أجواء أسرية ستكون الأجواء الإيجابية".



واختتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن نرى معسكر منتخب مصر في أفضل حالاته من الناحية الاجتماعية، لأن هذا سيمنح الفريق دافع كبير قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو".