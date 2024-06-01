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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه كان حزين بسبب تصريحات تعاطي المخدرات، وأنه كان غير قادرًا على المشاركة في التدريبات أو المباريات حتى تم حل الأمر.

أحمد فتوح: غادرت معسكر الزمالك بعد مشاجرة مع عبد الله جمعة وليس خوفًا من تحليل المنشطات



وقال أحمد فتوح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" اتهامي بتعاطي المخدرات كان سوء تفاهم، اختلفت وقتها مع عبد الله جمعة رغم علاقتي به، ولكن حين أفقد أعصابي أنفذ أول قرار يأتي فى ذهني، فغادرت المعسكر ووصل في ذلك الوقت أخبار خاطئة لمرتضى منصور رئيس النادي".



وتابع:" حين عدت أجريت العينة وتم حل الأزمة ولم أعد للمشاركة مع الفريق، حتى صدور نتيجة العينة السلبية انتظارا لرد كرامتي عبر منصات التواصل الاجتماعي أمام كل من اتهموني.



واختتم:" وقتها غادرت معسكر الزمالك بعد مشاجرة مع عبد الله جمعة وليس خوفًا من تحليل المنشطات.