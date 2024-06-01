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أحمد جودة - القاهرة -

حرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الإشادة بمجهود الجهاز الإداري لأبناء ميت عقبة خلال الفترة الماضية.

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف موعد سفر أحمد حمدي لألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي



وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "اقتربنا من إنهاء التأشيرة لأحمد حمدي من أجل السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد إصابته في نهائي الكونفدرالية"



وتابع: "تواصلنا مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على أحمد فتوح وهو كان يعاني من ألام الضامة قبل مباراة فيوتشر ولكنه كان مصمم على التواجد في معسكر منتخب مصر".



وكان أحمد حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، في مواجهة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.